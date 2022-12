Opositores ven que Evo ataca a Arce para sacarlo del poder

Los opositores Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos ven que Evo Morales busca derrocar al gobierno de Luis Arce, por eso lo acribilló con ataques. Coinciden en que lo hace “c on conocimiento de causa” porque en su gestión también protegió a la corrupción y al narcotráfico.

Desde dos trincheras, su programa radial y su cuenta certificada en Twitter, el expresidente Morales, en plena celebración de Navidad, lanzó una ráfaga de críticas contra la gestión económica de Luis Arce, insistió sobre los supuestos vínculos del actual Gobierno con la DEA estadounidense , dijo que hay corrupción, que no se investiga y se protege a los narcos, culpó al mandatario y al vicepresidente David Choquehuanca por la división de su partido y de protagonizar una masacre “roja” contra los funcionarios “evistas” del aparato estatal.

El expresidente apuntó la artillería a la supuesta corrupción y protección a los narcos. “Para salvar nuestra responsabilidad ante la historia hemos mandado un memorial con tres pedidos a la Fiscalía General del Estado. Denunciamos que no se investigan casos de corrupción en ABC , protección al narcotráfico y la impunidad a los autores del golpe y masacres de Sacaba y Senkata”.

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en Diputados, Enrique Urquidi, manifestó que “la verdadera intención de Morales no es que la gestión de Arce mejore o vaya por buen camino . Lo que quiere es destruir y ver la manera de que este gobierno no pase de 2023”, advirtió.

Por su parte, su colega de Creemos María René Álvarez, considera que “está claro que esa es la intención, Morales está en campaña, no hubo oportunidad alguna que no se aproveche para criticar. Es una división que los tiene en fuego cruzado y desvela una división que ya no tiene solución”. Sin embargo, complementó que el jefe del MAS “habla con total conocimiento de causa, y todo lo que tiene que ver con actos ilícitos, porque su Gobierno fue igual de corrupto y de coludido por el narcotráfico. Hay una desesperación por tener el poder para seguir cometiendo delitos”.