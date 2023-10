Opositores ven una cortina de humo para tapar al ‘clan Arce’ y corrupción

Pero, las piedras no solo llegaron al primogénito del presidente, también a Evo Morales. Entre opositores y, en este caso los ‘arcistas’, comienza a articularse el discurso que apuntan a un juicio contra el jefe del MAS por no respetar el 21-F, por matanzas y corrupción, en su gestión presidencial.

El diputado ‘evista’ Freddy López aseguró que Áñez ya debiera estar condenada a 30 años. “Por eso, creo que todo esto no es más que una cortina de humo para tapar los audios que incriminan al hijo del presidente Arce, eso es lo que está pasando. La mejor forma de permitir que investiguen es que Marcelo Arce entregue su celular, así habrá transparencia” , aseguró.

Su colega opositor de CC Alejandro Reyes opinó que Evo Morales también debería estar en el banquillo de los acusados. “Lo que estamos viendo es una asfixia a la oposición a través de la manipulación judicial. No podemos esperar otra cosa de un Fiscal General que no se atreve a abrir casos de corrupción como el de la familia presidencial, del clan Arce . Por lo tanto, lo que hacen es distraer la atención, mantener la presión y por supuesto hacer una revancha política”.

Aseguró que Morales es el primero que “debiera ser enjuiciado por los muertos, masacres y corrupción de su gobierno. No hay un solo proceso en su contra”, dijo.

El asambleísta del MAS Israel Huaytari también atacó a Morales. “Los autores materiales, intelectuales, todos deben ser procesados. Por qué se dio este golpe de Estado, porque no se respetó el referéndum del 21-F. No soy de la oposición, pero hay que admitir que Evo Morales no respetó la voluntad del pueblo. Entonces creo que también merece ser procesado, pero todo eso depende del Ministerio Público”, manifestó.