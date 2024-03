Opositores y “evistas” ven que Arce sólo “maquilló” su gabinete y que protege a sus “alfiles políticos”

“El pueblo boliviano ha ido pidiendo que los ministros (observados) vayan alistando sus maletas, pero (el presidente Arce sólo) está maquillando y no está cambiando a los ministros observados : el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo; el ministro de Justicia, Iván Lima; y el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, que son los operadores del presidente y están llevando a la picada el tema económico”, señaló.

El exprocurador y abogado del ala evista del MAS, Wilfredo Chávez , también cuestionó que no se haya cambiado a los ministros más polémicos del gobierno de Arce.

Sólo “parece un retoque; lo que el pueblo quiere es que se vayan los delincuentes que tiene de ministros ahí, (…) esa gente debería ser la que se cambie, (aunque) no me corresponde juzgar, es una decisión del presidente, (pero) es un retoque intranscendente”, sostuvo.

En el mismo sentido, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga afirmó: “Este cambio de ministros deja sabor a poco, porque no se ha cambió a los ministros que están siendo observados por la ciudadanía”.

“Entonces, esto me parece más una cortina de humo, y se nota nomás que el presidente Arce protege a sus dos alfiles políticos (…) y prefiere sacar a otros ministros que, en algunos casos, ni siquiera estaban observados”, remarcó.

Pero, Arce “¿creerá que cambiando a la ministra de Culturas va a ayudar a salir de la crisis? Lo que está dañando a Bolivia es el modelo masista que afecta la inversión, al empleado y a los productores. Lo que Bolivia necesita no es un maquillaje en el gabinete, sino que tome medidas importantes para mejorar la economía, que deje de apoyar el golpe judicial, que no avasalle a la Asamblea Legislativa y que no persiga a los bolivianos que queremos democracia y libertad”, indicó Camacho.