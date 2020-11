Organizaciones indígenas de la región apuntan a la creación de Runasur

La reivindicación de la llamada 'Patria Grande' cobra un nuevo sentido tras el anuncio de la creación de Runasur, un organismo internacional que apunta a aglutinar a los pueblos originarios de América del Sur. Las bases empezaron a sentarse hoy, con una reunión que estuvo comandada, entre otros actores, por Juan Evo Morales, expresidente de Bolivia.

Este proyecto continental se estaría viendo consolidado entre el 17 y 19 de diciembre próximo, en un evento que se realizará en Cochabamba, según el reporte. Se lanzó la invitación a escala internacional para los pueblos indígenas, campesinos y trabajadores de Abya Yala (nombre con que se conoce al continente que hoy se nombra América).

Según el líder indígena ecuatoriano y presidente del Movimiento Campesino Cotopaxi, Leónidas Iza, también se acordó la construcción de una América plurinacional; apuntan definir agenda política para los pueblos indígenas y movimientos sociales, así como el fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la 'recuperación' de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

"Convocamos e invitamos a la organizaciones de pueblos indígenas, movimientos sociales y obreros de todo el continente a esta reunión con el propósito de diseñar estrategias para la conformación de Runasur", remarcó Iza tras la reunión.

La reunión se da tras el retorno de Juan Evo Morales a Bolivia, quien a su salida de Argentina (país en el que estuvo refugiado tras su renuncia al Poder en noviembre de 2019 por el fraude electoral) manifestó dar impulso a la América Plurinacional.

