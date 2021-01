Oruro suspende el carnaval hasta 2022

Escucha esta nota aquí

Las instituciones involucradas en la organización del Carnaval de Oruro, según dispone la Ley 602, se reunieron a la cabeza del Alcalde Municipal, David Choque Condori, y acordaron la suspensión del “Antruejo de los Andes” hasta el 2022. La medida se justifica con el fin de evitar aglomeraciones que generen posibles riesgos para la salud de la población debido al rebrote de la pandemia del Covid-19.



El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, el Comité de Etnografía y Folklore, la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro y la Diócesis de Oruro, determinaron, de manera unánime, ratificar la cancelación del Carnaval 2021. De esta forma, ratifican la decisión asumida por la entidad de los conjuntos folklóricos que anunció el martes 5 de enero la suspensión de las actividades folklóricas y otras relacionadas al Carnaval.



“Saben que la Ley 602 faculta la organización del desarrollo del Carnaval a tres instituciones, el GAMO, la ACFO y el Comité de Etnografía, y en reunión hubo una decisión unánime de suspender el Carnaval hasta 2022; se determinó también para no perder la esencia de esta actividad que tiene connotaciones a nivel local, nacional e internacional, que se organizarán mesas de trabajo, finalmente la peregrinación del 2 de febrero, día de la Candelaria, no se realizará porque no permitiremos aglomeraciones por el Covid-19”, indicó el burgomaestre.



Entretanto, el presidente de la Asociación Conjuntos del Folklore de Oruro, Jacinto Quispaya, mencionó que se hizo conocer al Alcalde las determinaciones de la asamblea de conjuntos folklóricos que favorablemente condicen con las decisiones de la reunión y que ahora se trabajará en buscar alternativas para actividades religiosas, así como exigir al Ministerio de Culturas que continúe con la promoción del Carnaval mediante redes internacionales de televisión.

Esta posición, que fue apoyada por el profesor Oscar Elías, presidente del Comité de Etnografía y Folklore, quien añadió que también de deben difundir varios documentales e investigaciones realizadas por esa instancia.



Finalmente el Obispo de la Diócesis de Oruro, Cristóbal Bialasik, indicó que, si bien la peregrinación de la población no será posible este año, la imagen de la Virgen María, comenzará su recorrido por las diferentes parroquias desde el 7 de enero esta actividad busca esencialmente pedir por la salud de la población y la protección frente a la pandemia.