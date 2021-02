Otra excolaboradora de Evo se va de embajadora a España

Escucha esta nota aquí

La Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores analiza los documentos de la exministra de Transparencia, Nardy Suxo para que sea designada embajadora en España. Se trataría de la séptima ex colaboradora de Evo Morales que parte al “exilio dorado”, como se conoce el servicio diplomático en círculos políticos.





“Está en comisión, seguirá tratando, eso no significa que el Evo Morales sea dueño de las personas, hay muchas personas del anterior (Gobierno del MAS) que están colaborando en el Estado central y la derecha no tiene moral para decirnos con quién trabajamos o con quién no tenemos que trabajar”, confirmó el senador Leonardo Loza sobre la designación de Nardy Suxo.





Nardy Suxo fue designada embajadora y representante permanente ante la ONU y otros Organismos Internacionales, con sede en Ginebra, en mayo de 2019 y cesó en su cargo el 15 de noviembre de ese año. Fue ministra de Transparencia de Evo Morales hasta 2015 y luego fue al Servicio Exterior.





Antes de ella, ya fueron designados otros ex ministros y ex diputados de Morales en los cargos diplomáticos. Cancillería tomó juramento del ex Canciller, Diego Pary como representante ante la OEA; el ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, como representante ante la ONU; el ex ministro de Educación, Roberto Aguilar, representa al Estado ante la Unesco.





También está el ex diputado del MAS Carlos Aparicio, como embajador en Perú; la también ex diputada, Romina Pérez Ramos, como diplomática en Irán, cargo al cual retorna después que fuera cesada por el gobierno de Jeanine Áñez. Una ex funcionaria de la Vicepresidencia, Maira Macdonal, fue designada como embajadora y representante permanente ante la ONU, con sede en Ginebra, el cargo que ocupaba Suxo.





El senador Loza dijo que, por ausencia de la secretaria de la directiva de la Cámara Alta, no se considera este nombramiento y que la próxima semana ya se retomará las sesiones presenciales y se podrá designar a la nueva diplomática.





La reacción de los opositores no se dejó esperar y la senadora Andrea Barrientos (CC) aseguró que con la designación de Suxo se confirma que el Servicio Exterior, está a disposición del expresidente (Evo Morales) porque es él el que manda los nombres.





Loza, en cambio, dijo que es designación desde el Órgano Ejecutivo y que el Senado ratifica esos nombramientos, luego de “analizar y revisar” la hoja de vida que tienen los aspirantes. Barrientos reclamó por los estudiantes de la Academia Diplomática que sería el personal idóneo para representar al país en las embajadas.