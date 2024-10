Otro avión cisterna se sumará a la lucha contra los incendios forestales en el país

A partir de este lunes 7 de octubre, otro avión cisterna Electra Tanker T481 y nuevas Cajas Guardían se sumarán a la lucha contra los incendios forestales en el país. Así lo anunció el presidente del Estado, Luis Arce y lo ratificó el ministro de Defensa, Edmundo Novillo. Asimismo sostuvo que las Fuerzas Armadas reforzarán el patrullaje en zonas de incendio.



“Vamos a aumentar un avión Tanker y el flujo de Cajas Guardián que estamos utilizando para combatir el fuego”, explicó Arce, desde el Centro de Control contra Incendios en Santa Cruz.



El 21 de septiembre llegó el primer avión cisterna Electra Tanker T481 y el helicóptero Airbus BK117 D3 con Bambi Bucket, que ya trabajan en apagar los incendios. El avión cisterna Electra Tanker T481, de la empresa Air Spray de Canadá, tiene una capacidad de descargas múltiples y almacena 11.300 litros de agua.



El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que el segundo avión cisterna Electra Tanker T481 arribará al país el lunes, y el martes ya estará operando, junto al resto de aviones y helicópteros dispuestos.



“Ya se ha suscrito el contrato para que el avión cisterna este aquí, el martes empieza a operar” y también se sumará un tercer avión Hércules C-130, explicó Novillo.



También se reforzará el control en las carreteras de Santa Cruz y Beni, “para que no haya estas personas que se dedican a incendiar, vamos a estar mucho más alertas”, advirtió Arce.



Según explicó el mandatario, estas acciones son parte de la declaratoria de desastre nacional por incendios, que permite el uso de mayores recursos para la sofocación de incendios, activa la ayuda y cooperación internacional, entre otras iniciativas.



Son más de 120 días que el fuego no cesa en varias regiones de territorio boliviano, que tiene como epicentro a Santa Cruz, le sigue Beni. Más de 6 millones de hectáreas fueron afectadas por el fuego.



Bomberos nacionales y del extranjero trabajan por aire y tierra. “Las noticias son alentadoras, pero no hay que descuidarse, estos incendios son dinámicos, hoy puede reducir y mañana aumentar”, advirtió el presidente.



Se cuentan con al menos 200 “Cajas Guardián” que son descargadas desde dos aviones Hércules. Una “Caja Guardián”, que es una unidad de almacenamiento de agua de hasta 1.000 litros, es un contenedor biodegradable que se lanza desde el aire y libera su contenido creando un efecto lluvia con gran precisión sobre los incendios.