Otro dirigente del pacto de unidad jura como presidente de ABC

Escucha esta nota aquí

Henry Emilio Nina Calle, ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), es una de las cabezas visibles del Pacto de unidad que apoyó al Gobierno en las elecciones del 18 de octubre y este viernes juró al cargo de presidente ejecutivo de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC).





“Nos toca asumir una responsabilidad con sinceridad, con honestidad y sobre todo con transparencia, he estado acompañando en esta nueva etapa a nuestro hermano Presidente (Luis Arce) muy de cerca y conozco el trabajo que él necesita, los logros y resultados que quiere obtener, no solamente nuestro Presidente, sino el país, en ese sentido no vamos a decepcionar”, dijo Nina en su corto discurso.





El encargado de tomarle juramento fue el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, quien dijo que Nina conoce mejor que nadie las carreteras porque recorrió grandes distancias a pie y que puede aportar con ese conocimiento.





“Henry (Nina) es un hombre que sabe de las necesidades de su pueblo, un hombre que sabe de las necesidades del empresario, porque sin carreteras obviamente no hay progreso y de eso sabe mucho el hermano Henry Nina y de eso también yo sé que desde este alto cargo que estamos entregando nos va a poder colaborar en este Ministerio”, afirmó Montaño.





El ministerio de Obras Públicas es el más grande que tiene el Órgano Ejecutivo. Aunque tiene tres viceministerios, el de Vivienda, Telecomunicaciones y el de Transportes, existen 15 entidades que dependen de esta cartera de Estado.





Se trata de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), Servicio de Mejoramiento de la Navegación Amazónica (Semena), Agencia Boliviana de Correos; Agencia Estatal de Vivienda (Aevi).





Sigue la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Vías Bolivia; Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Empresa Estatal de Transporte por Cable (Mi Teleférico), Boliviana de Aviación (BoA), Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe), la Empresa de Telecomunicaciones (Entel), Empresa Estratégica Boliviana de Construcción (EBC), Sabsa Nacionalizada y la Agencia Boliviana Espacial (ABE).