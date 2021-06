Otros tres ministros de Áñez acudieron a declarar por el caso gases lacrimógenos

Escucha esta nota aquí

Otros tres exministros de la expresidenta Jeanine Áñez acudieron este miércoles a declarar ante la Fiscalía de La Paz dentro del caso gases lacrimógenos, donde se investiga un supuesto sobreprecio en la adquisición de ese armamento no letal.

En esta oportunidad comparecieron los extitulares de Planificación, Carlos Melchor Díaz; Desarrollo Productivo y Economía Plural, Wilfredo Rojo; y Economía, José Luis Parada, quienes aseguraron que la aprobación de los decretos para la compra se realizó respetando la normativa vigente.

“Sobre el tratamiento de estos tres decretos, yo participé en dos de ellos, el segundo y el tercero. Yo no identifique presión, simplemente, pedíamos que el ministro de Defensa y el ministro de Gobierno presentaros los decretos así y justificaran los mismos”, sostuvo el exministro de Planificación.

Mientras que Rojo, al momento de ingresar a dependencias del Ministerio Público, se limitó a no realizar declaraciones y afirmar que solo acudió a “testificar” ante el requerimiento de los investigadores.

Son tres las normas que autorizaban la adquisición de los gases lacrimógenos, el Decreto Supremo 4090 del 3 de diciembre de 2019, el decreto 4116 del 12 de diciembre de 2019 que autorizó la compra en el exterior y por invitación directa, y el decreto 4168 del 28 de febrero de 2020, que es el que autoriza el desembolso de 40.068.000 bolivianos.

Ayer también acudieron a la Fiscalía los exministros de Deportes Milton Navarro y de Trabajo Óscar Mercado, quienes aseguraron que se actuó de buena fe al autorizar los decretos de compra frente a la situación de convulsión que vivía el país.

Tal como lo hicieron ellos, Díaz negó que existiera un 'mini-gabinete' que coordinara por separado con Áñez. “Yo no conozco que tuviéramos mini gabinetes, yo asistía a las reuniones que me convocaban. A mí cuando me convocaba la presidenta, por temas específico competentes a mi ministerio asistía evidentemente”, enfatizó.

La investigación apunta a los extitulares de Defensa y Gobierno, Fernando López y Arturo Murillo. El primero se encontraría en Brasil y el Gobierno gestiona su extradición; el segundo fue detenido en Estados Unidos (EEUU) y es procesado por presunto soborno y lavado de dinero.

