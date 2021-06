Our World In Data no reconoció la labor de vacunación en Bolivia como afirma el Gobierno

Escucha esta nota aquí

"Our World in Data posiciona a Bolivia como uno de los países que mejor encaran el tema de vacunación contra el Covid-19 en la región", rezaba el post de redes sociales compartido por el Viceministerio de Comunicación, pero la noticia resultó ser falsa. La plataforma Bolivia Verifica evidenció que dicha entidad internacional no reconoció la campaña de inmunización contra el virus en el país.

"El dato es falso, el sitio web no elabora rankings mundiales sobre vacunación, por tanto no posiciona a ningún país en listados y la gráfica que presentó el Viceministerio, incluye a Japón, Nueva Zelanda, Ucrania y Taiwán. Mientras que, excluye a Chile, Argentina, Colombia, Brasil y Uruguay, entre otros países. Es decir, no compara a la región como promete la publicación", concluye el ente verificador.

¿Por qué la información se considera falsa?



El Viceministerio de Comunicación lanzó una publicación donde presenta una gráfica hasta el 31 de mayo de 2021, afirmando que "nuestro país lleva adelante un mejor despliegue en la inmunización contra el Covid-19 en comparación con otros países de la región".

Bolivia Verifica explica que se trata de una visualización que ilustra al porcentaje poblacional que recibió al menos una dosis de la vacuna, es decir, se refiere a países que están por debajo de Bolivia.

Por otro lado, la gráfica presentada por el Viceministerio señala que el resultado es en comparación a la región, pero incluye a Japón, Nueva Zelanda, Ucrania y Taiwán. Sin embargo, el porcentaje de la población vacunada en la región es el siguiente:

Con más del 50%: Chile y Uruguay.

Con más del 20%: Brasil, República Dominicana, Argentina.

Con más del 10%: El Salvador, Costa Rica, México, Panamá, Colombia, Cuba y Bolivia.

Con menos del 10%: Ecuador, Perú, Paraguay, Nicaragua, Guatemala, Honduras y Venezuela.

"Como puede observarse, si se analiza el porcentaje de vacunados en relación a la población, considerando a la región, Bolivia aparece por debajo de 10 Estados y no en primer lugar como se observa en el tuit del Viceministerio", apunta Bolivia Verifica.

La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee Castro, informó que hasta la mañana de este 4 de junio había en el país 388.929 primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus. Santa Cruz tuvo un avance del 88% con las vacunas que le fueron asignadas hasta la fecha (el departamento que más vacunó). El Gobierno estima que en 15 días llegue un millón de vacunas Sinopharm.