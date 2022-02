Pacientes con cáncer exigen renuncia de administrador de CNS en Tarija

Escucha esta nota aquí

Siete familiares de pacientes con cáncer cumplen este miércoles 16 días de huelga de hambre exigiendo la dimisión del administrador regional de la Caja Nacional de Salud (CNS) en Tarija, Rubén de Celis.

La representante de los huelguistas, Giovanna Hoyos, lamentó que hasta ahora el referido funcionario no dimita a su cargo por no cumplir sus compromisos asumidos en abril de 2021 para institucionalizar los cargos médicos y de enfermería.

"Se viajó a La Paz y con esto muestra su total indiferencia a la petición de las personas con cáncer, que piden su renuncia a la administración de la CNS", dijo Hoyos.

Al principio, el ayuno voluntario fue instalado al ingreso del policlínico de la Caja Nacional de Salud por los pacientes que, por sus dolencias fueron dados de baja y los sustituyeron sus familiares de manera gradual.

En los últimos días, los huelguistas soportaron las precipitaciones pluviales y la humedad, ya que duermen en carpas instaladas fuera del edificio de esa entidad.

Los pacientes con cáncer acusaron al neurocirujano Omar Vargas, cuñado del presidente Luis Arce, de manipular al cuestionado funcionario en las decisiones administrativas.

"Si se realizaba la institucionalización de los cargos médicos y de enfermería, no estaríamos hoy pidiendo la renuncia de Celis. Es una prueba clara que no supo ejercer el cargo de Administrador en la CNS, al no poder ejercer con propiedad y no así a voluntad del doctor Vargas", afirmó Hoyos.



Lea también PAÍS Pacientes con cáncer se declaran en huelga por la no recontratación de médicos especialistas Exigen la recontratación del oncólogo pediatra, hematólogo, cirujano pediatra, oncólogo clínico y oncólogo cirujano.

Lea también PAÍS Más de 2.000 personas con capacidades especiales recibirán alimentos en Tarija El Servicio Departamental de Gestión Social comenzó a entregar desde este miércoles los paquetes alimentarios de la gestión 2021 PAÍS Tarija es el departamento más castigado por las precipitaciones pluviales Según el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, los desbordes de ríos provocaron inundaciones en viñedos y plantaciones de árboles frutales

​