Pacientes con cáncer protestan contra la Gobernación de Cochabamba, reclaman unidad de radiología

"¡Queremos vivir!", gritaban decenas de personas que realizaron la toma simbólica de las instalaciones de la Gobernación de Cochabamba, en la ex Cordeco. Los pacientes con cáncer, acompañados de sus familiares, también bloquearon los accesos en la zona de la Coronilla.

Ellos reclaman a las autoridades una mejor atención para los pacientes, además de que se cumpla las promesas realizadas durante la campaña electoral. Exigen, por ejemplo, una unidad de radioterapia.

Una portavoz de los pacientes con cáncer aseguró que la protesta busca "mejorar la calidad de vida y la atención médica de los enfermos" que combaten dicha enfermedad.

También exigen la mejora de las instalaciones para atenderlos. Retoman las promesas electorales del gobernador Humberto Sánchez, quien durante la campaña prometió habilitar una unidad de radioterapia en la ciudad.

Los manifestantes se apostaron en la puerta de ingreso a las instalaciones de la Gobernación ante la atenta mirada de varios policías que resguardaban el lugar. "La enfermedad no cree en partidos políticos, no se puede politizar las enfermedades", decía la portavoz al señalar que la protesta no tiene ningún tinte político.









La protesta impuso el corte de calles en las instalaciones de la Gobernación. Foto APG.

Con carteles, los pacientes elevan sus demandas a las autoridades. Foto: APG

El cierre del ingreso a las instalaciones forma parte de la toma simbólica de la misma. Foto APG

