Pacto de Unidad anuncia toma de instituciones judiciales si no dictan 30 años de cárcel a Jeanine Áñez

En reunión ordinaria, organizaciones sociales que componen el Pacto de Unidad resolvieron exigir la pena máxima de 30 años de prisión para la expresidente Jeanine Áñez, cuyo juicio (del caso golpe II) está fijado para la tarde de este martes, en el marco del caso 'Golpe II', por los hechos ocurridos en noviembre de 2019.

En caso de no dictarse esta exigencia de buscar que los administradores de justicia sancionen con la pena máxima de 30 años para Áñez, las organizaciones sociales se declararán en estado de emergencia y permanente movilización con toma de instituciones judiciales.

No obstante, el Ministerio Público informó días atrás que pedirá 15 años de prisión para la exmandataria, acusada de asumir la presidencia del Estado de forma irregular.

Desde el Pacto de Unidad también perfilan ampliar la querella penal en contra de los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, el empresario Samuel Doria Medina y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que -a su criterio- fueron los actores intelectuales y materiales del supuesto golpe de Estado.

“Ellos llevaron a (Jeanine) Áñez a la presidencia y mediante decreto masacraron al pueblo, además asaltaron lar arcas del Estado y defenestraron la economía boliviana. Estos individuos deben comparecer ante la justicia para ser sancionado penalmente de acuerdo al grado de participación”, dijo el secretario de ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Ever Rojas.

En conferencia de prensa, Rojas informó que el Pacto de Unidad, en reunión ordinaria, también resolvió respaldar plenamente al presidente Luis Arce Catacora y al vicepresidente, David Choquehuanca, y defender al Gobierno vigente.





​El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz dictó este lunes un cuarto intermedio hasta las 14.00 del martes para retomar la fase de presentación de alegatos en el juicio por el caso denominado Golpe de Estado II. La medida se habría asumido por una descompensación (hipotermia) de Jeanine Áñez, principal acusada en ese proceso.

En medio de la audiencia suspendida, también otros grupos afines al MAS protestaron en puertas de los juzgados exigiendo pena máxima para la expresidenta Áñez, movilización en la que estuvo presente la exdiputada masista Lidia Patty, quien se atribuyó la autoría del caso 'Golpe de Estado'.

“Como yo he sido la denunciante principal, pido al Ministerio Público que me dé garantías a mi persona, mi familia, mi abogado y a los testigos que han presentado declaración, porque mi persona corre peligro. Por eso pido garantías, porque yo he iniciado (el proceso), yo he sido la autora, nadie más”, dijo Patty en declaraciones que fueron recogidas por los medios paceños.​​





Protesta en las puertas del Tribunal de Justicia en La Paz. Afines al MAS piden 30 años de prisión para Jeanine Áñez/Foto: APG Noticias









