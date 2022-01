Pacto de Unidad asegura que Arce les dijo que no puede cambiar a todos los ministros, pero dejó abierta la posibilidad

Escucha esta nota aquí

Sin vencedores ni vencidos, así acabó la reunión entre los dos mandatarios, Luis Arce y David Choquehuanca, con la alta dirigencia del Pacto de Unidad, quienes aseguran que el Jefe de Estado les manifestó que no podría cambiar a todos los ministros, pero que eso no significa que no cambiará a algunos; aunque también quedó claro que estos cambios no tienen plazo hasta el 22 de enero.

“El Presidente nos dijo bien claro, ‘no puedo cambiar a todos los ministros, pero tampoco digo que no voy a cambiar a alguno’, entonces nosotros confiamos que tomará en cuenta las observaciones que hicimos. Ahora, el 22 de enero no es el plazo fatal para los cambios, puede definir después de eso, vamos a ver”, declaró el secretario de Relaciones de la Csutcb, Omar Ramírez.







Este miércoles, los dirigentes nacionales de las cinco organizaciones del Pacto de Unidad, Csutcb, Conamaq, Bartolinas, Interculturales y Cidob se reunieron con los dos primeros mandatarios para hacer conocer sus observaciones a algunos ministros y se preveía que habría definiciones sobre el nuevo gabinete de ministros. La reunión concluyó a las 13:30 aproximadamente.





Los dirigentes del Pacto de Unidad mantienen sus críticas respecto del ministro de Gobierno, Carlos Del Castillo, para quién no ahorran calificativos y una vez más exigieron su destitución. El Presidente les dijo que él también tiene su propia evaluación respecto de sus colaboradores.





De ese modo se confirmó que el 22 de enero no es una fecha clave para el cambio de ministros, mientras, los campesinos mantienen la esperanza de que sus observaciones sobre los ministros de la Presidencia, María Prada; Justicia, Iván lima; Salud, Jeyson Auza; y finalmente Obras Públicas, Edgar Montaño, sean escuchadas y se realice la renovación.





Ramírez dijo que ellos respetarán cualquier decisión que tome el Presidente respecto de su Gabinete porque el respaldo de las organizaciones es a la gestión de Gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca; aunque mantienen sus reservas en el caso exclusivo del ministro Del Castillo.

