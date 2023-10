Pacto de Unidad denuncia a Evo Morales por emboscada y Gobierno confirma que hubo 2 secuestrados y 23 heridos

Visiblemente alterada, Felipa Montenegro, secretaria ejecutiva de las Bartolinas, amenazó con denunciar al presidente del MAS ante la comunidad internacional: "Ya es el colmo lo que está pasando, no podemos entender, lo que hicieron en Lauca Ñ estaba mal (congreso 'evista' sin las organizaciones sociales), aún así ellos llevaron adelante su congreso, no los perjudicamos (...) Ahora nosotros tenemos mujeres pegadas, pateadas, estoy dispuesta a denunciar, así no se hace hermano Evo, te apoyamos, pero lo que has hecho ahora se llama traición, una hermana que vuelvas a tocar te las vas a ver y también se lo digo a los que están entorpeciendo (el tralado de los que quieren participar del cabildo del gobierno de Luis Arce). Van a pagar muy caro, denuncio estos hechos maquiavélicos de estos chupamedias, acostumbrados a mentir y a separar a las organizaciones sociales".