Pacto de Unidad denuncia reticencia al diálogo de Evo y él dice que Arce quiere acabar con el MAS

Los integrantes del Pacto de Unidad reunidos en La Paz se presentaron en una conferencia de prensa y mostraron una silla vacía en la que debió estar el expresidente Evo Morales, a quien le recriminaron su reticencia al diálogo.

Por su parte, el jefe nacional del MAS denunció que el Gobierno de Arce “derechiza” al partido “con el objetivo de que éste pierda su personería jurídica, por lo que "no negociará".

El ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) del ala 'arcista', Lucio Quispe, aseveró: “Hoy hemos convocado a Evo Morales y su silla está vacía, seguimos esperando nosotros. Quisiera aclarar con documentación en mano que lo hemos convocado en cinco ocasiones. A veces la gente no cree y por eso muestro las cartas para que ustedes comprueben. Este instrumento político nos ha costado, y esto es una falta de respeto. El hermano Evo sigue diciendo que somos ilegales, ilegítimos. Aquí está mi credencial, yo soy el ejecutivo legalmente acreditado de la CSUTCB y reconocido por la Central Obrera Boliviana, (no hay) ningún ilegal aquí”, aseveró.

Quispe dijo que el MAS “no puede perder su personería jurídica, y por eso nosotros le pedimos (a Evo Morales) que recapacite, que venga para dialogar. Se le han subido los humos y no sé hasta dónde quiere llegar. El término fenece este lunes, el congreso que está convocado del 3 al 5 de mayo es el oficial. Ya no falta mucho, ahí nosotros definiremos la directiva”.

Por su parte, el ejecutivo de los Interculturales, Esteban Alavi, complementó que las invitaciones a Morales son “documentos notariales, no es posible que se resista a posibilitar la unidad de la dirigencia en todo el país, y presentar una sola posición ante el Tribunal Supremo Electoral. El sábado tuvimos un ampliado nacional de los interculturales para elegir a nuestros representantes en el congreso del 3, 4 y 5 de mayo. No podemos dar paso atrás”.

Por su parte, la ejecutiva de las Bartolinas, Guillermina Kuno Huanca, dijo que “Evo no atendió, ni como Bartolinas, ni como Pacto de Unidad, al llamado (que) no (es) para pelear, sino para buscar la unidad. Nosotros somos legales y legítimos, que no se confundan las bases. El MAS es de las organizaciones sociales, no de una persona”.

Como fundador del MAS, tomó la palabra el dirigente Román Loayza, quien señaló que no permitirá que el instrumento político pierda su personería jurídica y criticó la actitud divisoria de Evo Morales. Al igual que la líder de las Bartolinas, Loayza le recordó que el partido pertenece a las organizaciones y no es propiedad de Evo Morales.

En los últimos días la Sala Plena del TSE rechazó la realización de dos congresos ordinarios del MAS y alertó que, si es que no se unifican ambos, la sigla corre el riesgo de perder su personería jurídica.

Por lo tanto, el plazo para que el Movimiento Al Socialismo (MAS) convoque a un congreso “de unidad” para renovar su mesa directiva vence este lunes 22 de abril.

La facción del partido que es leal al presidente Luis Arce había adelantado que en la reunión de hoy se jugaba “su última carta” para “salvar al instrumento”.

¿Qué dijo Evo Morales?

Por su parte, el exmandatario Morales posteó en la red social X que “el pueblo se da cuenta de que con todos los ataques que nos dirigen, se está levantando una cortina de humo para que no se hable de los verdaderos problemas del país: la crisis económica, la dependencia a préstamos, el incremento de precios, la falta de combustible, los casos de corrupción, etc. Muchas autoridades de gobierno, en lugar de inventarse denuncias, deberían dedicar tiempo a resolver los problemas reales del país y no intentar distraer a la opinión pública”.

Luego, reaccionó al plazo del martes establecido por el TSE. “El Órgano Electoral, primero reconoció nuestro Congreso en Lauca Ñ (Cochabamba) y después Fernando Arteaga, que fue posesionado por el régimen de Jeanine Añez, recibiendo instrucciones del Ministerio de Justicia, hizo firmar una resolución para anular el congreso. Arteaga, en coordinación con la Embajada de EE.UU. es uno de los promotores para que no aprueben la legalidad de la ASP en 1995 y en 1997. No puede ser posible que el gobierno trabaje con gente del gobierno de facto, es una muestra de la derechización oficialista. Su objetivo es proscribir al MAS-IPSP e inhabilitar a Evo”, manifestó a tiempo de insistir en que no negociará con el 'ala arcista'.