Padre de Camacho envía una carta a Arce y niega haberse reunido con militares y Policía

José Luis Camacho Parada, padre del candidato a la presidencia Luis Fernando Camacho, envió ayer una carta a Luis Arce Catacora, presidente electo, por unas declaraciones que hizo al diario argentino Página 12. En ella, le exige que “asuma responsablemente sus declaraciones y lo acusa de difundir un chisme”.

El 22 de octubre, el diario bonaerense publicó una entrevista con Arce, que fue reproducida en parte por EL DEBER. La periodista consultó al economista paceño si veía amenazas con respecto a las fuerzas policiales. En parte de su respuesta, Arce aludió a Camacho: “El año pasado se pudo ver al padre del señor (Luis Fernando) Camacho yendo a hablar con las autoridades, ahí se decía que llevaron bastante dinero para que policías y militares participaran en el golpe”.

Esto tuvo su respuesta por parte del empresario cruceño: “Usted dice como algo cierto que se me vio yendo a hablar, sin indicar con qué autoridades, en qué fechas, o qué lugar". Sobre el hecho de que había llevado bastante dinero, Camacho asegura que es un chisme, porque no declara quién le dijo eso.

El empresario, padre del candidato que quedó tercero en la elección presidencial, considera que estas declaraciones no condicen con quien ha sido elegido por el pueblo como presidente. “Usted, señor Arce, por la altura del cargo que asumirá, por ética, no puede actuar de esta manera infundada e irresponsable. Lo que es peor, no puede afectar la honorabilidad de un ciudadano sin ningún tipo de fundamento”, le escribió Camacho Parada a Arce Catacora.

Además, Camacho (padre), que también fue presidente del Comité pro Santa Cruz, le exige a Arce que asuma sus declaraciones y negó que se haya reunido con autoridades, policías y militares y menos aún ha entregado dinero para que participen de un golpe de Estado.

Finalmente, aseguró que no va a permitir a nadie que mienta en relación a su persona y le exige a Arce que se retracte, reservándose el derecho de iniciar acciones legales.



