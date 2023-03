Padre Portillo: “Es necesario hablar de los abusos en la Iglesia; hay que denunciarlos”

¿Es fácil hablar de los abusos al interior de la Iglesia? Es necesario. Hablar sobre estos temas ayuda a establecer una cultura de prevención, sobre todo, basada en la veracidad. Conociendo los errores cometidos en el pasado, se está haciendo todo lo posible para evitar que estos estos casos se cometan y sigan siendo parte de las cosas que se pudieron haber evitado. Por ejemplo, me refiero, a un discernimiento serio sobre las vocaciones de los candidatos al sacerdocio. Es necesario hablar sobre los abusos. Es importante actuar con una sana rendición de cuentas y con transparencia.

¿Esta es una prioridad identificada por el Papa? Sí, efectivamente, aunque la problemática —por así decirlo— ha podido evidenciar una fuerte crisis que la Iglesia tuvo que enfrentar, particularmente, por los últimos papas. Ha sido Francisco quien ha señalado que no podemos poner por encima de la víctima el cuidado de la imagen de la institución; es decir, pensar que este tipo de realidades o situaciones no tengan que salir a la luz. Anteriormente, se entendía como el cuidado de salvaguardar a la institución el buen nombre de la Iglesia y esto por encima de las víctimas. Francisco ha declarado la necesidad de poner a las víctimas por encima de esta situación.

¿Qué datos nuevos se tienen de estos abusos contra niños y otros sectores vulnerables en América Latina? Hablo de manera global y luego me voy a lo específico. Hay un dato sobre el descenso de los casos que se han evidenciado a nivel social o institucional y, por lo tanto, también eclesial. Se han establecido medidas de cuidado y de prevención, con campañas en la sociedad y la Iglesia que no existían antes. Esto ha generado que las situaciones disminuyan.

¿Es posible acercarnos al dato sobre esas denuncias?

Lamentablemente, a este número no es tan fácil acceder. Los abusos sexuales cometidos de sacerdotes contra menores es de los delitos que menos se denuncian y siempre se los maneja como cifras negras, es decir, aquella cifra que no ha logrado la denuncia y no logra a ser parte la estadística. Con el paso del tiempo, las autoridades civiles y las eclesiales nos van ayudando a poder entrar en esta sinergia que va impulsando cada vez más el sentido de la denuncia.