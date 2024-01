Padres advierten con migración masiva de estudiantes a colegios fiscales por tema pensiones

La Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados, a través de su presidente, Ernesto Suárez, manifestó su preocupación y aflicción por el incremento de pensiones escolares. Cuestionó que el Ministerio de Educación emita la Resolución 01/2024, en la que establece que no habrá ese incremento para la gestión 2024 y que luego la Asociación Nacional de Colegios Particulares (Andecop) hable de llegar a “acuerdos internos” con los padres de familia.

“Al padre de familia le dejan en total indefensión, porque dejan a criterio y a merced de los colegios privados (el incremento), porque ellos manifiestan que van a hacer acuerdos internos y esos acuerdos internos, ¿van a ser de manera coercitiva o van a ser de manera optativa? No sabemos, desconocemos cuál va a ser el tenor de estos documentos”, expresó Suárez.

Además, hizo público su temor de que los estudiantes queden sin un lugar dónde estudiar, e insistió en que los padres y los alumnos se encuentran en indefensión, por lo que pidió a las autoridades protegerlos.

“El padre de familia que no esté a favor de ese ‘acuerdo’ para firmar y suscribir, el colegio, ha manifestado que va a disponer la plaza (del estudiante), cuando tampoco eso está permitido por normativa. Como padres de familia, no sabemos a quién acudir, si el mismo Ministerio (de Educación) no tiene la seriedad para hacer cumplir sus propias resoluciones”, manifestó Suárez.

El pasado fin de semana, los representantes de los nueve departamentos se reunieron para analizar este tema; coinciden en que este debe ser resuelto por el Ministerio de Educación y no pasar a un conflicto interno entre el padre y el colegio. “Lo único que hacemos es pedir que se atienda de manera una atención educativa de calidez a nuestros niños y no de manera lucrativa”, añadió.

Suárez manifestó que se trata de una situación crítica, por lo que le habló a Luis Arce:

“Pedimos al presidente del Estado Plurinacional que tome cartas en el asunto y que, de una vez, se tome una decisión respecto a este tema. Porque, seguramente que, si no dan una solución, van a realizar migraciones masivas a los centros educativos fiscales y de convenio de las unidades educativas privadas. Porque el padre de familia, que no tenga las condiciones económicas, no va a poder aceptar ese tipo de incremento irregular, que están realizando algunos centros educativos privados”.

Ante el pedido de Andecop de incluir en la mesa de diálogo al Viceministerio de Defensa al Consumidor, Suárez indicó que le parece bien, si es que los colegios privados transparentarán cuáles son sus ingresos económicos y su situación en ese sentido.

“No olvidemos que los centros educativos, no todos son iguales. Hay unidades educativas que tienen una gran cantidad de alumnado, que no tendrían la necesidad de este incremento; pero sí hay algunas unidades educativas privadas que tienen poco alumnado que, evidentemente para cubrir su necesidad administrativa deben tener un incremento. Debe ser un incremento equitativo y no igualitario para todos los centros educativos”, finalizó el presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados.

