Padres de familia cumplen el bloqueo de las mil esquinas en El Alto y la alcaldesa Eva Copa apunta al MAS

Escucha esta nota aquí

Tal y como estaba anunciado, desde las primeras horas de este miércoles, los padres de familia de los 14 distritos de El Alto cumplen el bloqueo de las mil esquinas de manera indefinida ante la falta de respuesta a las demandas que fueron extendidas a la alcaldesa Eva Copa.

Los padres de familia cerraron los accesos a la urbe alteña, exigiendo la reposición del Plan Operativo Anual (POA) 2021 y 2022, el incremento del presupuesto de educación, mejorar infraestructura y equipamiento, medidas de bioseguridad y desayuno escolar en las unidades educativas, entre otras demandas.

Sin embargo, el bloqueo no cuenta con el visto bueno de sectores como el de transporte. El secretario ejecutivo de la Federación de Choferes de El Alto 1 de Mayo, Reynaldo Luna, informó que la organización emitió un comunicado interno que instruye a sus bases evitar los enfrentamientos.

El dirigente señaló que, de manera directa, el bloqueo perjudica a cerca de 10.000 transportistas que trabajan en la urbe alteña, y a más de 35.000 transportistas de otros servicios, considerando el cierre de los accesos a las rutas interprovinciales y departamentales.

No hay circulación en las vías de El Alto, debido al bloqueo vecinal/Foto: APG Noticias

“Pedimos a los vecinos y a las autoridades municipales ingresar al diálogo, los transportistas vivimos del día a día, estamos totalmente perjudicados”, dijo el dirigente.

Mientras tanto, Copa afirmó que durante los encuentros que tuvieron se dio respuesta técnica a todas las peticiones y que ahora “ninguno de sus argumentos son válidos técnicamente”, pese a ello, hizo un llamado a que los dirigentes puedan “reflexionar” y evitar un perjuicio a la población

“El decir que con diálogo o sin diálogo igualito van a bloquear es un tema político, hay una línea política de parte de este sector minoritario”, cuestionó la alcaldesa en entrevista con la red Erbol. “Yo les convoco a ellos a que recapaciten, que reflexionen porque la actitud que están tomando no es nada sana y pacífica. El Ministro de Salud ha anunciado que estamos viviendo ya una quinta ola de la pandemia”, afirmó la autoridad municipal.

Insistió además que hay la predisposición de dialogar, pero demandó un diálogo “sincero, sin chantajes, ni presiones”; no descartó de que esta situación sea una jugada política del masismo.

Y justamente, desde el masismo indican que solo Eva Copa debe resolver el conflicto. El diputado Renán Cabezas dijo: “Es ella quien debe resolver estos conflictos. Esto va a traer muchos problemas económicos, familias que no van a poder trabajar, no van a poder transitar de forma libre, por culpa de un gobierno municipal que no tiene sensibilidad con su pueblo”.

La medida impulsada por la Coordinadora Regionales de Madres y Padres de Familia de El Alto surge como refuerzo al piquete de huelga de hambre que iniciaron hace 14 días.​

“El conflicto social podría agravarse en caso que Copa no escuche y atienda las necesidades del pueblo alteño”, advirtió Cabezas.​