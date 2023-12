Paquistaní tejió una red para traer vehículos ‘grises’ para todo el país

Los importadores paquistaníes que están en Iquique no pueden comprar los vehículos de manera directa a los fabricantes porque no tienen acuerdo de representación. Eso no los hacen importadores oficiales de marcas importantes. Por esa razón apelan a concesionarias. Una de las más grandes se llama Sahara y opera en Dubái. Se ha especializado en la marca Toyota y es con la que trabajan los paquistaníes, como el negocio de Umar Siyab, hoy imputado en Bolivia por el caso de las 41 ambulancias fantasmas vendidas a la Gobernación de Potosí.