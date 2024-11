Para constitucionalistas la Ley 075, promulgada por Andrónico, 'nació muerta'

De acuerdo con la explicación de los expertos, la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) donde se sancionó y aprobó la norma fue declarada nula por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) , razón por la que ese documento no fue promulgado ni mucho menos puesto en vigencia por el Ejecutivo Nacional.

"En el caso de lo que promulgó Andrónico, la sesión en la que se sancionó y aprobó la normativa fue declarada nula y por tanto, también el producto. No tiene ningún valor", detalló Goitia. Según el abogado, "en el plano del discurso político hay una confrontación, que ha hecho que apuesten por las decisiones del TCP. Mientras que en un escenario jurídico, los del TCP son personas con carácter interino, con decisiones cuestionadas pero no desatacadas".

De acuerdo con Goitia, hay otros medios y salidas legales para nombrar o reemplazar a los interinos del Órgano Judicial. "Lo que no puede haber son desatacamientos de las sentencias. No puedo descabezar un órgano de justicia. Los órganos de poder público tienen cabeza y no puedo crear vacío de poder", remarcó.