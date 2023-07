Para el ‘evismo’, García Linera asesora a Arce; el exvice dice “si fuera así el país estaría mejor”

En medio de la guerra interna en el MAS surge un nuevo elemento. El ‘evismo’ denuncia que el exvicepresidente Álvaro García Linera asesora al jefe de Estado, Luis Arce. El aludido lo desmiente y responde con dardos al Gobierno. Asegura que si fuera así el país estaría mucho mejor.



EL DEBER conversó con un asesor cercano a Morales, quien denunció que detrás de todo el esquema del Gobierno aparece García Linera como asesor principal.



La fuente señaló que hay un cerebro por detrás, “que es mucho más cualificado que los ministros de Arce y es el exvicepresidente. “El presidente no es ‘tilín’ de Evo Morales, sino de él”, aseveró la fuente.



El exsegundo mandatario fue consultado por este medio, y respondió por WhatsApp.



Expresó que quien dice esto, “está totalmente desinformado (el informante) y equivocado. No he hablado con Luis (Arce) desde febrero del 2021. Hace más de dos años”.



Según García Linera, “si lo hubiera asesorado los grandes empresarios estarían pagando el doble de impuestos, la Ley del Oro se hubiera aprobado en 2021, seríamos socios de la elaboración de baterías de litio con los chinos, habría control estatal del comercio exterior y no faltarían dólares en el país”.



Además, “no soy el que se sienta recurrentemente en la misma mesa o la misma tribuna con Luis (Arce), como lo hace Evo”, disparó.