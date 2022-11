Para el Gobierno, la continuidad del paro es "irracional" y se desentiende de las demandas propuestas en el cabildo

El Gobierno nacional señaló este lunes que la continuidad del paro en Santa Cruz es “irracional” y que la atención de los cinco puntos aprobados ayer en el cabildo, no son su competencia . Sostiene que este conflicto se hubiera evitado si se aceptaba la propuesta que fue plateada el 21 y 22 de octubre, cuando se iniciaba la protesta en la región cruceña.

Jorge Richter, vocero presidencial, sostiene que la situación legal de los aprehendidos tras las jornadas de violencia en Santa Cruz de la Sierra es tuición directa de la Fiscalía y la administración de justicia, no del Ejecutivo.

“Los cinco puntos del cabildo, ninguno de ellos tiene una relación directa con el Gobierno, no es una tuición que nosotros podamos resolver, la situación de los aprehendidos debe ser valorada por la Fiscalía, el juez, no por el Gobierno, y el resto de las preguntas no tienen relación con el censo”, dijo.