“¿Para ustedes eso es noticia?”: Torrico niega haber insultado a Copa

Reacio a contestar, en un primer momento , la autoridad tuvo que responder a las preguntas de periodistas al interior de la Casa Grande del Pueblo . Señaló que sus expresiones no estaban directamente dirigidas a la autoridad municipal, a quien considera su amiga.

“Las declaraciones que yo hice fueron en un ámbito estrictamente político del Movimiento Al Socialismo. No insulté a nadie, no denigré a nadie, como lo plantean, dije dos frases que no van directamente a la señora Eva Copa, en ningún momento”, justificó.