Paractito, la población del Chapare donde los narcos viven al ‘estilo colombiano’

Poca circulación El otro oficial también relató lo que sucede en ese pueblo. El capitán contó que existen zonas donde no todos pueden circular. También relató que existe una especie de seguridad al mismo “estilo colombiano”. “Esas personas están con sus fusiles vigilando quién llega. Lamentablemente nosotros podemos ser abatidos a tiros por estos delincuentes”, dijo.

El mismo oficial luego preguntó. “¿Usted vio esas series de narcos? ¿De Pablo Escobar? Allá es así. En Paractito hay fiestas de lujos, vehículos de lujo, casas de lujo y no todos pueden ingresar. Está prohibida la circulación de extraños. A usted lo ven y lo pueden desaparecer”, lamentó.

En la Felcn no atendieron las solicitudes de este medio, pero en esa oficina policial algunos efectivos confirmaron que en Paractito la ley no existe. “En el centro del pueblo uno puede entrar, no hay problema. Es (un pueblo) pequeño, pero ya más adentro es donde están los narcos. Ahí están las casas de lujo”, dijo un suboficial.