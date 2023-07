Paraguay presume que las 10 toneladas de droga incautadas en Alemania salieron de Bolivia

“ Ellos (narcos) tienen un sistema de acopio y lo traen de alguna manera para llevar hasta los contenedores. Es en Aduanas donde es más factible el control (...) Somos 200 agentes especiales y no tenemos tecnología. Hemos pedido que existan radares. Esto ingresa por aire y se transporta por tierra” , dijo Rolón a los medios de prensa paraguayos, según informó el medio Diaria Justicia.

“Tenemos reporte de medios de prensa de Alemania de la incautación de una carga que salió de Paraguay. No tenemos reporte oficial. Sin embargo, hemos revisado las imágenes de la fecha aproximada y encontramos una imagen que debió ser reportada por el personal y no se reportó. En otras palabras, en caso que se confirme oficialmente, podemos decir que la tecnología no ha fallado, pero la falla o complicidad podría ser del factor humano”, escribió Fernández en sus redes sociales, sobre el caso.