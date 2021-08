Pareja chilena denuncia el terror que vivió en el salar de Coipasa al ser atacada por militares bolivianos

Escucha esta nota aquí

La subcomisaría de Colchane recibió una denuncia de una familia chilena, quienes indicaron que fueron violentamente detenidos y amedrentados por militares bolivianos en territorio chileno del salar de Coipasa, parte de la municipalidad de Colchane en la región de Tarapacá.



Una de las afectadas, Yasna Rocha, detalló que la situación se dio luego de que el vehículo en que se trasladaban sus familiares se quedara enterrado en un sector entre Colchane y Cariquima.



Por esto, el día de ayer (martes), Yasna, su pareja y hermana se trasladaron al sector fronterizo a prestar ayuda a sus familiares. Al llegar, se encontraron con que el auto estaba siendo desmantelado y posteriormente fueron seguidos por militares bolivianos armados.



“Al darnos vuelta, los militares bolivianos se acercaron y se subieron arriba de un auto, eran 10 militares. Había otro vehículo de color negro más allá con otros militares que estaban esperando y ellos nos siguieron y empezaron a disparar”, comentó.



Según el relato, el actuar de los militares bolivianos fue extremadamente violento, quienes justificándose de estar supuestamente en territorio boliviano, procedieron a amarrar a la pareja de Yasna y realizarle toques impúdicos a ella.



“Empezaron a maltratar a mi pareja, lo amarraron de brazos, de pies, y lo tiraron hacia la camioneta y a mí me pescaron, me arrollidaron y empezaron a hacerme toques con la pistola que metieron en medio de mi vagina. Y yo lo único que hacía era mirarlos a la cara, y me decían no me mires porque o si no te va a ir mal. Yo les decía lo único que venimos a hacer es buscar el vehículo de mi sobrino”, puntualizó.



Luego de esto, los militares bolivianos tomaron la camioneta y la robaron con todas las pertenencias de la familia en su interior, por lo que Yasna y su pareja tuvieron que caminar dos horas para pedir ayuda. Posteriormente, la pareja fue encontrada por Carabineros.



Por su parte, el coronel Andrés Arenas, de la Prefectura de Iquique, indicó que se acogieron las denuncias respectivas enviándolas al Ministerio Público con los antecedentes que aportó la familia para iniciar la investigación.



Además, Arenas señaló que personal del OS 9 de Carabineros, por instrucción del Ministerio Público, está trabajando in situ, para dar con él o los responsables de los hechos denunciados por el grupo familiar iquiqueño.



Personal médico del consultorio de Colchane estudia el traslado de la mujer al Hospital Regional de Iquique, debido a su estado de salud.



Antecedentes



Según relató un testigo y pariente de la pareja que se identificó como Patricio, una familia chilena viajó el domingo desde Iquique al salar de Coipasa, en una camioneta que quedó atascada en medio del lodo y no pudo ser liberada.



Luego de siete horas una patrulla de carabineros encontró a la familia trasladándola a Colchane donde pidieron auxilio a parientes y amigos para recuperar el vehículo.



El martes 24 de agosto una caravana de vehículos fue desde Colchane hasta el lugar, al que llegaron a las 17:30 horas. Patricio afirmó que una patrulla militar boliviana desmantelada la camioneta. Al ver la caravana abrieron fuego y capturaron un vehículo chileno.



El testigo dice que lograron llegar a Cariquima, avisando a efectivos militares chilenos apostados en ese sitio, los que se trasladaron al salar hallando a la pareja.



Preocupación



La pareja presentó la denuncia en la subcomisaría de Colchane constatando lesiones en el consultorio médico. Este miércoles, el personal médico estudiaba la posibilidad de trasladar a la mujer al Hospital Regional de Iquique, debido a su estado de salud.



Para el alcalde de Colchane la situación es preocupante y da cuenta de que la zona se ha convertido en una verdadera frontera caliente. “Lo que vivió esta pareja es dramático por decirlo menos y es el riego que a diario viven nuestros pobladores aymaras, los que hacen patria en esta zona, esperamos medidas del Gobierno en este caso”.



El 25 de noviembre del año 2020, en ese mismo sector, la familia de un niño boliviano de 13 años acusó que este fue baleado por una patrulla militar boliviana. En esa ocasión el menor de edad fue atendido en el consultorio médico de Colchane y trasladado vía aérea al Hospital Regional de Iquique.



Lea también PAÍS Muere un venezolano en Chile tras cruzar la frontera de Bolivia por un paso ilegal Édgar Molina es el migrante número 11 que fallece en Colchane procedente de Bolivia