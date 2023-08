Paro de vecinos complica gestión de Copa; la Alcaldía apunta a Evo

La concejala aludida salió en defensa del líder del MAS y afirmó que Morales no es el autor del ‘tarifazo’, ni el responsable de las “medidas neoliberales” contra los alteños. Toda la culpa la tiene la alcaldesa Eva Copa, aseguró Alanoca. Entre tanto, el conflicto no tiene solución y el Municipio apuesta por el cansancio de la población a los paros y bloqueos de algunos sectores.

“El Alto Sur está más unido que nunca, vamos a continuar mañana (martes) y pasado (miércoles). Eso ya está definido y el tema es por los pasajes. La alcaldesa (Eva Copa) se ha hecho la burla de nosotros y no nos ha considerado ni a la familia gremial”, dijo Quispe.

La semana pasada, los choferes de El Alto realizaron un paro de 48 horas exigiendo al Municipio que el pasaje del transporte público sea de Bs 2. No obstante, la demanda no fue atendida, pero sí hubo un incremento de 50 centavos a la tarifa original, y entre transportistas, algunas organizaciones alteñas y la alcaldesa Copa determinaros una “tarifa única” de un boliviano con cincuenta centavos, de parada a parada. Pero, el acuerdo no agradó a todos los alteños por lo que el fin de semana pasado anunciaron un “paro indefinido” contra el ‘tarifazo’.