Paro en la CNS: advierten con sanciones al personal que acate la medida

Rubén Colque, director de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a Corto Plazo (Asuss), advirtió que se sancionará al personal de la Caja Nacional de Salud (CNS) que no asistan a sus fuentes laborales. Esto después de que se conociera que en este seguro, este miércoles, inició un paro de 72 horas.



“Son empleados institucionales, por lo tanto, su deber es asistir a sus fuentes de trabajo. Sino asisten, serán sancionados con el descuento (de sueldos), porque día no trabajado, día no pagado”, dijo Colque a los medios de comunicación, cerca al mediodía de este miércoles.



Trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) acatan el paro en demanda de la destitución del gerente general, Boris Claure, por supuestas deficiencias en su gestión.



Colque explicó que el Ministerio de Salud y la Asuss solicitaron al Ministerio del Trabajo declarar ilegal el paro en la CNS. “Enviamos la nota correspondiente al Ministerio de Trabajo para que se declare ilegal este paro, porque no se están vulnerando derechos laborales, la intención del sindicato es hacer cogestión en la institución, lo que no es coherente con los estatutos internos de la Caja de Salud”.



El director de la Asuss instó a la dirigencia de la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines de la Seguridad Social (Fesimras) a deponer las medidas de presión y retomar el diálogo para abordar temas técnicos.