Paro por el censo: Richter ve que el diálogo es importante, pero no con advertencias de por medio

El Gobierno central le cierra las puertas a Santa Cruz . Pese al llamado a una mesa donde se expliquen los argumentos técnicos para la postergación del Censo de Población y Vivienda hasta 2024, desde el centralismo no barajan la posibilidad de acudir al llamado de la institucionalidad cruceña , ya que hay una "advertencia" de por medio, lo que hace cobrar fuerza a los anuncios del paro este lunes 25 de julio.

Así lo dio a entender el vocero presidencial Jorge Richter, al término de una reunión convocada por el presidente Luis Arce con los rectores de las universidades públicas del país, cuando fue abordado sobre la medida que se llevará adelante este 25 de julio en el departamento más grande del país si es que el Gobierno no ofrece las explicaciones solicitadas.

"No se puede dialogar cuando se está bajo una advertencia de que si el resultado no va en la línea de lo que se está pidiendo hay una medida de fuerza", sentenció Richter.

El vocero presidencial indicó que l os diálogos son importantes para recoger los criterios que pueden ser no siempre coincidentes con lo que señala y diga el Gobierno, pero "se debe hablar, conversar y, finalmente, consensuar".