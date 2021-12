Partidos informan al TSE que sus militantes no aportan y en el MAS solo contribuyen diputados

Escucha esta nota aquí

El informe de fiscalización a los partidos políticos que realizó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) al 31 de diciembre de 2018, establece, en la mayoría de los casos, que sus militantes no aportan o aportan muy poco, los jefes partidarios no figuran como contribuyentes. No existen cifras de 2019 y 2020, ambos años de elecciones y de conflictos.





EL DEBER revisó los informes de fiscalización de los 11 partidos con presencia nacional, ocho de las fuerzas políticas tienen informes, tres no presentaron documentos de descargo y no figuran en el reporte.

Según los documentos oficiales, el MAS recibe pocas contribuciones. “el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018 expone la cuenta ‘Ingresos Propios en Efectivo y en Especie’, Bs 1.026.752 originado por aportes en efectivo de los militantes del partido” señala la parte conclusiva del reporte de la unidad de fiscalización.





Más adelante asegura que este partido tiene 1.064.598 militantes, sin embargo, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó la revisión a los aportes en 2018 y evidenció que los aportes son de 102 personas, “que representa el 0,0095 % con relación al padrón de militantes”.





En la tabla de aportantes solo figuran diputados titulares y suplentes, no aparecen nombres de los ex ministros de Evo Morales, tampoco de los dos ex mandatarios, de tal modo que se concluye que los ministros, viceminsitros, o funcionarios del Gobierno de Morales no aportaban a su partido.





Los partidos 'chicos'





Los principales adversarios del MAS en la anterior legislatura, el Movimiento Demócrata Social (Demócratas) declaró que al 31 de diciembre de 2018 tenía ingresos en efectivo por Bs 4.042.774 originado por aportes en efectivo de los militantes.





El documento destaca que este partido tiene 250.886 militantes, es decir la cuarta parte de lo que tiene el MAS, pero sus aportes fueron superiores; sin embargo, los que sí entregaron dinero a su partido fueron 1.892 personas que representan el 0,75% con relación al padrón de militantes. Tampoco figuran los principales dirigentes como aportantes y ese punto es destacado en el informe.





Sin aportes





Los otros seis partidos auditados exponen ingresos inferiores a Bs 100 mil. Es el caso del Partido Demócrata Cristiano (PDC) que declaró patrimonio por de Bs 15.250; el Movimiento Tercer Sistema (MTS) que declaró Bs 63.367 como patrimonio; el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) con Bs 950 y tiene 74.049 militantes; el Frente Para la Victoria (FPV) declaró Bs 1.600 y tiene 48.322 militantes; el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), asegura que no tiene aportes, pero cuenta con 91.942 militantes; finalmente está el MNR cuyos responsables presentaron sus descargos, pero el TSE devolvió los documentos para que justifiquen las cifras.





En este reporte no figura la rendición de cuentas de Unidad Nacional (UN), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), el partido del Alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández.