Patty lleva huevos a las autoridades del Gobierno para que actúen contra Camacho

Escucha esta nota aquí

Durante el acto de desagravio a la wiphala que se llevó adelante en La Paz, la exdiputada masista Lidia Patty arremetió contra autoridades de la justicia y del Órgano Ejecutivo, de quienes dijo que están esperando su sueldo en lugar de actuar contra Luis Fernando Macho, gobernador cruceño, y para que sean capaces de actuar les llevó un par de huevos.

“A nuestros jueces, nuestros fiscales les faltan los huevos”, ironizó Patty, quien también expuso que los huevos eran para el fiscal general Juan Lanchipa.

Patty consideró que el 24 de septiembre se realizó un ultraje a la wiphala, durante los actos de la efeméride departamental cruceña. La exdiputada apuntó también al Ministerio de Justicia y al Viceministerio de Descolonización.

“Le digo desde aquí al Fiscal General que se ponga los huevos, que no esté mirando desde el palco, nosotros somos el pueblo, nosotros somos el Estado”, dijo la exdiputada. “El fiscal general, Departamental, Ministro de Justicia, no tienen huevos. Por eso se los he traído para que se pongan huevos para defender al pueblo boliviano”, agregó.

La exlegisladora reprochó a las autoridades de justicia que permitan los silbidos y gritos contra los primeros mandatarios y que, además, dejen que se "pisotee" a la wiphala.

Con la Constitución y leyes en mano, la exdiputada recordó que la wiphala es un símbolo patrio y su ultraje está penado por el Código Penal.

Señaló que Luis Fernando Camacho, al ser abogado, debería conocer de esas normas y también pidió que la máxima autoridad cruceña sea detenida.

Patty es la principal impulsora del caso llamado 'golpe de Estado', donde también denuncia a Camacho.