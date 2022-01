Pedro Castillo consultará a los peruanos sobre acceso al mar para Bolivia

Escucha esta nota aquí

El presidente peruano Pedro Castillo en entrevista con CNN habló sobre el “clamor de Bolivia”: el acceso al mar. Si bien dijo que, a título personal pidió mar para Bolivia en un foro en el que participó antes de ser candidato a la presidencia, señaló: “haremos lo que los pueblos claman, lo que los pueblos necesitan, lo que los pueblos quieran”.

“No estoy diciendo que le voy a dar el mar a Bolivia”, aclaró, pero sí se refirió a que es necesario realizar una consulta a los peruanos, que el pueblo se manifieste. Fue esa la respuesta ante el entrevistador, que momentos antes le había dicho que sus declaraciones podrían generar polémica en su país, pues podrían considerarse como ‘traición a la patria’, como una cesión de territorio.

“Yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera”, precisó el primer mandatario peruano, que cree que es necesario no solamente abrir las fronteras, sino vivirlas.

Pero los peruanos no se tomaron a bien las respuestas de su presidente. En redes sociales, como Twitter, hicieron sentir su rechazo a las declaraciones de Castillo.

Es el caso de la congresista Patricia Chirinos, que tuiteó: “Pedro Castillo. Usted no solo es un incapaz. Es un traidor a la Patria. Creer que el Perú debe entregar su mar a Bolivia y sugerir que es la voluntad del pueblo, lo pone de espaldas a millones de peruanos que no se lo vamos a permitir y no se lo vamos a perdonar”.

