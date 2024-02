Pelea en Diputados: la riña entre legisladores llegó al IDIF y hay demandas penales

“En la sesión del 22 de febrero, los diputados del MAS procedieron a agredirme físicamente y verbalmente. Me golpearon en el abdomen con puñetes y me apretaban, y una de ellas me rascó, me rompieron la ropa, me duele el hígado y vomité dos veces y (tengo) dificultad de caminar por el mareo, insomnio y dolor de cabeza”, denunció Ormachea.

Callisaya, a modo de descargo, declaró que Zalles la increpó primero y la acusó de haber sacado a empujones de la testera al diputado Ormachea, también de CC. “Imilla de (m...) me dice, no le respondí, me di la vuelta y nomás ya he sentido dos, tres golpes. Yo me di la vuelta, le empuje a un lado y ella me ha jalado de mi manta y yo solo me he podido agachar”, dijo Callisaya, quien negó haber escupido a Zalles y también haber golpeado a Ormachea.