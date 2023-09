Pelea en el MAS tiene ritmo preelectoral con un debate sobre crisis y narcotráfico

La pelea por el control del MAS apunta al próximo congreso del partido, pero ya tiene un ritmo preelectoral con miras a los comicios nacionales de 2025. Por una parte, la facción que promueve el retorno de Evo Morales al poder acusó al Gobierno de Luis Arce de no resolver “la crisis económica”, mientras que desde ala que trabaja en la reelección del presidente apuntan al enclave cocalero de Chapare como el centro de producción de cocaína.

“Hablar de candidaturas, de partidos, etcétera, no está en este momento en nuestra agenda. Como presidente tengo que atender ahora lo que está ocurriendo en el país, ocuparnos por la economía, por la seguridad, por lo que ocurre en varias provincias del país, esa es nuestra preocupación”, declaró el mandatario a los periodistas el pasado jueves 31 de agosto. Fue la tercera rueda de prensa que ofreció en el país desde que llegó al poder en 2021. Las otras dos exposiciones se dieron en mayo, en ocasión del Día del Periodista.

“Nos habló de economía, del gas y nos dijo que no es tiempo de candidaturas. No sé si está informado, pero sus operadores están en campaña. Cada fin de semana, sus ministros están en varios municipios hablando en nombre del presidente, no del Gobierno, menos del MAS”, dijo Loza.