Pelea en la Asamblea: diputadas se agarraron de los cabellos mientras sus colegas se daban puñetazos

No hubo una sino dos agresiones. Dos diputadas se agarraron de los cabellos ayer, mientras sus colegas se daban puñetazos. La interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, pasó a un segundo plano ante el bochorno entre la oposición y el oficialismo.

Imágenes muestran cómo, mientras el senador Henrry Montero (Creemos) y el diputado Antonio Colque (MAS) peleaban, la legisladora, Gloria Callisaya toma por el cabello a Tatiana Áñez.

Fueron 55 segundos de máxima tensión en la sesión en la que la autoridad del Ejecutivo debía responder por la detención de la expresidenta Jeanine Áñez. Todo comenzó cuando asambleístas se acercaron a la testera para reclamar la palabra y exigir respeto.

Cabrera se había aproximado al vicepresidente David Choquehuanca, que presidía la sesión, luego se acerca Callisaya, quien portaba un cartel; después se aproximan otros dos legisladores del MAS, uno de ellos Colque y comienza el intercambio de golpes.

En medio del tumulto y los gritos, la diputada Áñez llega corriendo para intentar separar a sus colegas del MAS y Creemos, quienes caen al piso, aprovechando eso, Callisaya sujeta de los cabellos a la asambleísta, zarandeándola mientras se encontraba de rodillas. Ella se logra parar y se defiende, hasta que logran separarlas.

“Tengo un certificado médico en el que me han dado tres días de impedimento. Nos vamos a encontrar en la comisión de ética diputada Callisaya (…). Lo que pasa es que el MAS quería que haya esta convulsión. Esta diputada me agarró de los cabellos y me tumba, tomando ventaja que yo estoy de espalda”, contó anoche Áñez, en entrevista con red Uno.

Sin embargo, Callisaya tiene otro relato de los hechos. “Él (Montero) le empuja al compañero (Antonio), y le dio directamente con su codo y, fue ahí cuando la señora (Añez) va, y ambos le tienden (al diputado) al piso y se aprovechan. Por eso le baje para que no haga eso y ella directamente viene y me rasca la cara. Eso está penado”, dijo en conferencia de prensa.