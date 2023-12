Pelea entre 'arcistas' por elecciones judiciales; opositores alertan que prórroga será indefinida

“Hay que ser sinceros, hay colegas diputados que han perjudicado , la comisión de Constitución de la que él ha sido parte (el diputado Juan José Jáuregui), ha mandado a consulta (proyecto de elecciones judiciales) y no tenía que haber sucedido así, hay sentencias constitucionales, hay resoluciones constitucionales del año 2013 donde realmente nos dan toda la potestad y la tuición a la Asamblea Legislativa ”, criticó Mamani a su colega Jáuregui, quien fue el que mandó a consulta sin convocar a sesión de comisión.

Para el aludido la declaración constitucional 049/2023 del pasado martes es clara respecto de los tiempos y plazos para la preselección . Responsabilizó al Senado de haber redactado mal el proyecto de ley 144 y dijo que, si no se mandaba a consulta, en algún momento cualquier persona podía demandar a este proyecto (de elección de magistrados).

A fines de agosto de este año, la Cámara de Senadores aprobó el Proyecto de Ley 144 denominado ley corta para elecciones judiciales, sin embargo, Jáuregui mandó de inmediato la consulta a seis instituciones , sin que la comisión de Constitución sesionara. Este proyecto aprobado les dio pie a los magistrados del TCP a declarar que no dejarán sus cargos hasta que se designe a sus reemplazantes.

Y según los opositores, no habrá reemplazo porque el MAS en su conjunto no quiere renovar a las actuales autoridades porque no tiene los dos tercios que se requiere para aprobar las listas de preseleccionados y enviar las mismas a elecciones judiciales.