Peleas degradan al Legislativo y hay alerta de riesgos antidemocráticos

Grupos de choque, golpes, insultos y la toma de la testera, todos estos elementos se vieron en las últimas 72 horas en el interior de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en donde se aprobaron $us 786.342.932,37, con votos del ala ‘arcista’ del Movimiento Al Socialismo (MAS), en seis de los siete proyectos de ley sobre créditos que estuvieron en agenda. Analistas observaron que todo lo ocurrido ha degradado el dialogo y el debate en el hemiciclo poniendo en riesgo la democracia.



El sociólogo y especialista en políticas públicas Franco Gamboa dijo que el debate parlamentario, la discusión y el análisis, se están devaluando por lo que espera que la situación no empeore aún más porque todo poder legislativo, en cualquier parte del mundo donde exista democracia, es un escenario para el intercambio de ideas, ya sean de derecha o izquierda.



“Lamentablemente el Congreso boliviano no debate, no discute, no analiza y tampoco intercambia ideas. Ahora, esta degradación del debate, análisis y el consenso para discutir cualquier tema de interés nacional afectan a la democracia, pero no en calidad de urgencia. Entonces, el problema que hay que analizar es que no se está respetando las reglas o lo que viene a ser el reglamento de debates”, puntalizó el experto.



Este elemento, continuó Gamboa, puede ir alterando poco a poco las condiciones de los acuerdos democráticos en las dos cámaras, diputados y senadores. Por lo tanto, situaciones como la toma de la testera, realizar acciones violentas, insultar, gritar e imponer por la fuerza altera el reglamento de debates.



Por su parte, el periodista y analista Carlos Valverde manifestó que si bien el Gobierno nacional mantiene a las instituciones como el poder judicial, electoral y otros, en los hechos tiene un comportamiento dictatorial.



“Tiene una concentración de los poderes en el Ejecutivo, haciéndole un tremendo daño al país y a la democracia formal. Ahora, los puñetes y las patadas son anécdotas, lo que queda es el daño a la democracia porque hemos pasado la frontera entre la democracia y el autoritarismo y eso es lo que tiene que preocuparnos”.