Peña y Lillo sigue desaparecido; su familia denuncia persecución ilegal

“Ese día mi esposo salió a su trabajo porque es presidente de jefes y oficiales en retiro. Me llamó para decirme que estaba regresando a almorzar, pero eso no sucedió. Desde ese día desapareció, nadie sabe de su paradero, vivimos una incertidumbre con mi familia”, afirmó.

Recordó así que, desde la una de la madrugada del 26 de junio, los agentes policiales rondan por su casa. “Me dijeron que era algo de rutina y que buscaban a mi esposo. Les dije que no se encontraba; tenía temor porque yo estaba con mi niño de cinco años y me dijeron que iba a venir la prensa, y fiscales. Por eso, les firme un acta de ingreso. Verificaron toda la casa, no teníamos problemas y verificaron que mi esposo no estaba”, dijo.