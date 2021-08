Pericia concluye que la compra de respiradores españoles dejó un daño económico de más de Bs 15 millones

Escucha esta nota aquí

Una pericia determinó que la compra de los 170 respiradores españoles ocasionó un daño económico al Estado de 15.495.230 bolivianos, debido a que los equipos no pueden ser utilizados en unidades de terapia intensiva.

El informe concluye que el respirador marca “Respira Device” tiene muchas limitaciones técnicas, según informó esta jornada el secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe.

Entre las falencias de los equipos están: no cuentan con modos ventilatorios; no tiene ajuste o la opción trigger (sensibilidad de disparo), una característica muy importante para que el ventilador detecte varios esfuerzos inspiratorios realizados por el paciente a efectos de que el médico terapista pueda pasarlo a otro modo ventilatorio como fase de destete; no tiene visualización de medición de FIO2 (porcentaje de medición de oxígeno), aspecto fundamental para pacientes críticos; y tampoco cuenta con Blender o mezclador de oxígeno/aire comprimido medicinal, entre otros aspectos.

La conferencia:





“A partir de esta pericia ya tenemos identificados a los posibles autores, a quienes convocaremos de manera inmediata, ya hay una denuncia y la siguiente etapa será establecer los requerimientos, por tema de estrategia se guardará la información”, indicó el personero.

Los equipos fueron adquiridos durante la administración de Jeanine Áñez. Dentro del proceso está incluido el exministro de Salud, Marcelo Navajas y otros expersoneros del Centro de Abastecimiento y Suministros de Salud (CEASS).