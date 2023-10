Periodista atacada en Lauca Ñ: “Más allá de comunicados y disculpas la agresión queda. No existe respeto al trabajo que realizamos”

La joven comunicadora habló con EL DEBER y desveló que no es la primera vez que sufre este tipo de agresiones en el ejercicio de la profesión. Ella trabaja hace cuatro años en el medio televisivo en la ciudad de La Paz, en el que en algunas coberturas álgidas fue empujada, golpeada y hasta rociada con pintura .

“Es lamentable estos casos, más allá de comunicados y de disculpas, la agresión queda ahí, y las medida no proceden. Hasta ahora no hubo un solo caso que se acciones concretas”, sostuvo durante la entrevista.

“Estaba tratando de dar mi reporte de manera formal, empezaron a lanzarme cerveza, agua. Me gritaron y a mi camarógrafo también, quisieron quitarnos la cámara. Nos pidieron que dejáramos de transmitir mientras seguían los insultos”, indicó.

Recordó que al terminar el despacho, el equipo de la Red Uno salió del lugar de conflicto para dirigirse a su lugar de descanso, pero en el trayecto uno de los seguidores del partido de Morales los siguió, intentó sustraer la cámara y al no conseguirlo le robó la gorra al camarógrafo y después intentó patearlo, lastimándole el tobillo. No conforme con aquello, el individuo se dio modos para abrir la cartera que portaba para robarle sus pertenencias, pero no encontró más que objetos de trabajo.