Periodistas: Marset usó la Tv para lavarse la cara

Si la entrevista al narcotraficante Sebastian Marset fue ética o no es un asunto que genera debate entre los periodistas bolivianos. Eso sí, hay la coincidencia general que “no aportó en nada” y que “un delincuente usó la televisión para lavarse la cara” ante el público.

El periodista y presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Raúl Peñaranda, señaló que está “en contra de que un periodista haga ese tipo de entrevistas si es que no va a encontrar algo nuevo, distinto”. “En este caso no veo, hasta ahora, nada nuevo ni distinto pues no hubo una noticia, un documento”, consideró.