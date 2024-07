Periodistas no serán citados a declarar por el "intento de golpe fallido", aclara Del Castillo

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, aclaró este viernes que el "desayuno trabajo" convocado a periodistas no tenía como objetivo citarlos a declarar ni usar sus testimonios en el caso del asalto militar del 26 de junio.



"Nosotros no vamos a citar a declarar a nadie, nosotros no vamos a pedir que los investiguen a ustedes (periodistas)", afirmó Del Castillo, quien fue duramente cuestionado por sus declaraciones de un día anterior sobre citar a los comunicadores para que cuenten su versión.