Peritaje internacional al caso fraude no analizó si hubo falsificación de actas electorales

Escucha esta nota aquí

“Si hubo falsificación (de actas) o en el camino o en algún sitio, eso no ha sido el objeto de nuestro trabajo”, admitió el experto español Juan Manuel Corchado, que dirigió el grupo contratado por la Fiscalía para realizar una pericia del caso fraude electoral de 2019.

Ese aspecto no fue parte de la investigación, que se centró en aspectos informáticos, delimitados en base a información que proporcionó el Ministerio Público, en la que se encontró “anomalías, negligencias y errores”, pero no manipulación de los resultados del sufragio.

La auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) encontró que en el proceso electoral de 2019 existió alteración de actas electorales y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas. El organismo evaluó 4.000 de las 34.000 actas de esos comicios y encontró “adulteraciones, falsificaciones y manipulaciones” que alcanzaron a 87 centros de votación.

“Nosotros hemos visto claramente que las actas, algunas actas han llegado mal pero no vamos a valorar el proceso ‘antes’, solamente evaluamos el hecho de que un acta es imposible que se lea bien”, dijo Corchado en entrevista con Red Uno.

La entrevista:





Explicó que la investigación que realizaron evidenció más irregularidades que la labor de la OEA, aunque reconoció que esa auditoría “también habla de la cadena de custodia, que no garantizó que el material electoral no haya sido manipulado”, pero que ellos no se “metieron a eso”.

“No hemos visto en ningún caso ninguna manipulación, sí muchos errores que yo creo que son obvios y que son después de todos los informes que se han hecho, pero no una manipulación en los datos, fruto de todos esos errores”, complementó.

Lea también PAÍS Caso fraude: responsable del peritaje admite que es la primera vez que hacen una investigación sobre un proceso electoral (VEA EL VIDEO) Corchado sostiene que su equipo encontró más irregularidades que la auditoría de la OEA. Reconoce que solo abordaron el ámbito informático y no la custodia del material usado en los comicios

​