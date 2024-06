"Perpetraron un golpe a la democracia", y otras frases tras la sesión en la Asamblea Legislativa del jueves

Procuraduría: "Perpetraron un golpe a la democracia"

Andrónico Rodríguez: " ¿Quieren encarcelarnos? Pues, vengan"





“Por trabajar, por resolver conflictos de la crisis institucional y de la crisis económica, ¿quieren demandarnos? Pues, bienvenida la demanda, bienvenido el proceso penal. ¿Quieren encarcelarnos? Pues, vengan”, declaró con determinación.



Rodríguez también se dirigió directamente a la Procuraduría y otros líderes políticos para defender la sesión del jueves como un acto necesario frente a la inacción: "La sesión de ayer es un golpe a los que no trabajan, es un golpe a aquellos que no quieren sesionar, un golpe para aquellos que no quieren trabajar en la Asamblea. A la Asamblea no venimos a mirarnos las caras y a gritarnos de evistas y arcistas”, enfatizó el senador evista.