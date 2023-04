Persiste el conflicto social de trabajadores en salud por bono de refrigerio en Tarija

Los trabajadores del hospital San Juan de Dios, del Sedes y del Sirmes demandan un bono de Bs 17,50 . Mientras la entidad subnacional ofrece sólo Bs 10 debido a que no están en condiciones financieras para solventar ese monto que exige el sector.

" No hay una propuesta por escrito y estamos abiertos al diálogo con una oferta seria sobre el bono de refrigerio", dijo el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores en Salud de Tarija, Omar Velásquez.

El dirigente aclaró que con los paros y marchas no atentan contra la salud en el hospital San Juan de Dios, donde trabajan los servicios de emergencia con normalidad.

Por su parte, el gobernador Óscar Montes, afirmó que la entidad no está en condiciones económicas para financiar el bono de Bs 17,50 de los trabajadores en salud.

"No está a nuestro alcance, no tenemos dinero para solventar lo que ellos piden y solamente ofrecemos Bs 10. Entonces no hay ninguna posibilidad para atender su demanda y tampoco podemos sacrificar dinero de otros programas", aseveró Montes.