Pese a estar "anímicamente firme", la salud de Amparo corre riesgo; lleva siete días sin usar el sanitario

Pese a que el 12 de julio un juez determinó que no se podía negar a Carvajal el uso de servicios básicos, como el del baño, esto no se ha cumplido, lamenta Herrera, que ve una “postura indolente” y “deshumanizadora”, por la cual los abogados de Carvajal presentaron una conminatoria para el cumplimiento de la sentencia del 12 de julio. También determinó que debían frenarse el hostigamiento y el amedrentamiento.

Herrera señala que un médico de confianza y una psicóloga atienden a Carvajal, quien se alimenta, pero en pequeñas porciones, precisamente porque no puede hacer uso del sanitario. La mejor alternativa que encontraron para este óbice fue el uso de pañales .

La octogenaria activista de los derechos humanos no ha logrado ser persuadida de cambiar la forma de protesta y se mantiene firme en sus convicciones.

A través de Twitter la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (Cidhpda) describió como “increíble” que: “Un Gobierno autollamado de izquierda no proteja la vida de una luchadora y defensora de los derechos humanos de edad avanzada, cuya trayectoria de más de tres décadas no ha sido debidamente reconocida”.

David Inca, titular de la Apdhh de El Alto, emitió un pronunciamiento en el que propone la realización de un “congreso de unidad” para obtener “una salida de derecho”. Plantea la necesidad de la mediación de la Defensoría del Pueblo -como lo hizo en días pasados Salazar- y la intervención del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifide) para “administrar el proceso electoral de la Apdhb”, ya que, según señala, no se han cumplido los estatutos de la Asamblea y las personas que figuran como activistas no están debidamente acreditadas o no pueden ser consideradas como tales