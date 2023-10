Pese a la orden judicial, el gobernador Camacho no llegó al Consejo Nacional de Autonomías

A pesar de que un juez de garantías presentó una orden judicial para el traslado del gobernador Luis Fernando Camacho desde la cárcel de Chonchocoro hasta la Casa Grande del Pueblo, la misma no se cumplió y la autoridad no participó de la sesión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) que se realiza este miércoles en la ciudad de La Paz.

Hasta el mediodía de este miércoles, el director de Régimen Penitenciario Juan Carlos Limpias, aseguraba que el director de Chonchocoro no fue notificado con alguna orden para el traslado de la autoridad departamental.

En tanto, el Efraín Suárez, asesor de Gestión de la Gobernación de Santa Cruz expresó su protesta por el incumplimiento judicial de parte de funcionarios de régimen penitenciario y adelantó que existen “consecuencias legales” y una clara intención de impedir que Camacho no sea parte del CNA.

“Si no lo trasladan (a Fernando Camacho), obviamente habrá consecuencias legales, pero más allá de eso, quedaría clarísimo que hay una obstrucción de la justicia por parte del Gbierno central que no quiere que Camacho asista a la reunión, no quieren que el gobernador esté sentado frente a sus secuestradores”, dijo Suárez.