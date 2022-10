Pese a que Santa Cruz no asistirá, el Gobierno insiste en la reunión del 11 de octubre en La Paz

Pese a la decisión del Comité Interinstitucional de no asistir a la reunión técnica del próximo 11 de octubre, el Gobierno insiste en realizar este evento al que invitó a otras autoridades de otras regiones para explicar el avance del proceso censal , dijo el portavoz presidencial, Jorge Richter.

“En la reunión del 11 de octubre vamos a hacer una presentación del estado del censo, pero no es una rendición de cuentas, la reunión fundamentalmente es para poder consensuar entre un proyecto y otro proyecto, nosotros tenemos unas consideraciones que no nos parecen claras y esto no tiene por qué causar enojo”, dijo Richter en entrevista con EL DEBER.